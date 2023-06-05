Творческая встреча и мастер-класс с Натигом Расулзаде

В Баку состоялась творческая встреча с известным писателем и сценаристом, членом Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президентом ПЕН-клуба, кавалером ордена "Шохрат", народным писателем Азербайджана Натигом Расулзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие руководитель Русского Дома в Баку Ирек Зиннуров, председатель Литературного клуба Русского дома Лала Гасанова, писательница Тарана Мамед и другие отметили большой вклад Натига Расулзаде в развитие культуры. Автор более 200 рассказов, повестей, романов и 50 книг, его произведения были с успехом изданы в США, России, Венгрии, Польше, Сербии и других странах. За более 55-летнюю творческую деятельность был удостоен множества международных премий, в том числе в области кинематографии. Мероприятие прошло в рамках Литературного клуба Русского дома в Баку.

Творческий вечер был проведен в интерактивном формате, наполненный интересными творческими воспоминаниями Натига Расулзаде. Часть встречи прошла в формате мастер-класса для молодых начинающих писателей, где автор рассказал о сложном, но интересном пути в творчестве, о развитии, самосовершенствовании и достижении успеха.

Натиг Расулзаде отметил важность желания молодых писателей творить и не сдаваться, верить в себя и в свое творчество. Был также затронут вопрос электронных книг, и как они могут заменить бумажные издания.

"Молодежи, конечно, нужно идти в ногу с технологиями, но никак не погружаться в них настолько, чтобы потерять интерес к бумажным изданиям", - сказал Натиг Расулзаде.

Участники молодежного литературного проекта задавали вопросы, на каждый из которых писатель отвечал с большим энтузиазмом. Молодежь - это движущая сила общества и такие мастер-классы являются большим шансом для ознакомления с личностью и творчеством корифея национальной литературы.

Кстати, сегодня писатель отмечает день рождения. Желаем Натигу Расулзаде дальнейших творческих свершений!