В Баку открылся II Фестиваль литературы и книг тюркского мира

В парке напротив здания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в Баку состоялось торжественное открытие II Фестиваля литературы и книг тюркского мира, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На фестивале представлены издания различной направленности - научно-образовательная, художественная, детская литература и т.д, а также экспонируются живописные и графические художественные произведения, изделия ручной работы.

Как сказал в интервью представителям СМИ руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, в текущем году фестиваль отличается более обширной программой.

"Наряду с различными мероприятиями, кинопоказами, будут организованы Дни стран тюркского мира. Будут организованы Дни Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также Дни Венгрии и других стран. Во II Фестивале литературы и книг тюркского мира принимают участие более 50 издательств, около 30 представителей зарубежных стран", - отметил Хаял Рза.

Торжественное открытие фестиваля, который направлен на популяризацию книг и повышение интереса к чтению, началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Далее состоялось выступление участников Первой Карабахской войны, которые представили музыкальную композицию. Затем выступили участники Второй Карабахской войны, которые прочли поэтические произведения собственного сочинения. Напомним, что проект "İgidlərin sözü!" (Слова Героев!) реализован литературным проектом SÖZ (Слово), в его рамках подготовлена антология "İgidlərin sözü!" со стихами и эссе шехидов и ветеранов Карабахской войны. Автор идеи проекта - руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

В своем выступлении на открытии председатель Союза писателей Азербайджана (СПА), народный писатель Анар отметил, что II Фестиваль литературы и книг тюркского мира проводится в знаменательный год - год 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия образования Турецкой Республики.

По словам народного писателя, в будущее мы должны идти с книгой, ведь книги, литература, культура воспитывают поколения.

Далее выступили, отметив важность этого мероприятия, депутат Милли Меджлиса (парламент), народный поэт Сабир Рустамханлы, вице-президент НАНА, академик Дильгам Тагиев и другие общественные деятели, писатели, ученые,

Как сказал Trend Life представитель Международной тюркской академии Мерджандос Бадильоглу (Астана, Казахстан), на II Фестивале литературы и книг тюркского мира Академия представила научные издания по тюркологии, литературе стран тюркского мира.

"Международная тюркская академия функционирует 17 лет, за этот период выпущено около 200 научных изданий на разных языках мира, в том числе и на азербайджанском языке. Представленные на фестивале в Баку издания после мероприятия мы передадим в библиотеки научных и образовательных учреждений. Проведение Фестиваля литературы и книг тюркского мира способствует сближению тюркских народов и имеет важное значение", - сказал он.

Открытие фестиваля посетили зарубежные гости, среди них профессор Латвийского университета Каспарс Клавинч, который находится в Баку с рабочим визитом.

"Направление, в котором я работаю - корейская культура и язык, но я также очень интересуюсь культурой и историей науки Азербайджана, так как здесь аккумулировано много разных культур и созданы интересные феномены. Мой визит в Баку связан с совместной работой с азербайджанскими коллегами в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА. Проведение Фестиваля - прекрасная инициатива, здесь каждый может найти необходимое издание - это замечательно", - сказал профессор Латвийского университета.

Отметим, что в рамках мероприятия в небо были выпущены воздушные шары с записками со стихами внутри.