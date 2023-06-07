Сабина Гасанова о проведении конкурса "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя"

Продолжается активная подготовка к широкомасштабному проекту "Bakı Payızı 2023 - 35 il sonra" (Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя), направленному на выявление и поддержку талантливых композиторов, вокалистов и артистов, сообщила Day.Az руководитель и продюсер проекта Сабина Гасанова.

"Впервые конкурс объединил участников из разных стран. Это повысит внимание к азербайджанской музыкальной культуре и послужит росту престижа профессии музыканта на родине. Всем известна популярность легендарного конкурса "Бакинская осень", который спустя 35 лет получил новое дыхание и приурочен к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Одной из основных целей конкурса является объединение азербайджанцев, проживающих в других странах, и популяризация национальной культуры в мире", - отметила Сабина Гасанова.

По окончании первого отборочного онлайн-тура конкурса были объявлены участники двух других туров. Ими стали 45 вокалистов, 20 артистов в жанре хореографии, а также 20 музыкальных групп.

На церемонии жеребьевки телеведущие - заслуженный работник культуры Лейла Гулиева и Салех Багиров объявили последовательность выступлений участников конкурса.

Жеребьевка проходила при участии заслуженных артистов Наили Мамедзаде и Таира Эйнуллаева, а также преподавателей по вокалу и хореографическому искусству Эмина Усейнова, Эльнары Халиловой, Дмитрия Бабаева, Хумай Аслановой, Диляры Керимовой и членов жюри.

В состав жюри входят народные артисты Мурад Адыгезалзаде, Мурад Дадашев, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Наргиз Джалилова, Таир Иманов, Джабир Иманов, Бахрам Багирзаде, заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль, заслуженный педагог Марьям Бабаева, а также композитор и исполнитель Мурад Ариф. Исполнители, участвовавшие в конкурсе 35 лет назад, также станут членами жюри. Среди них народные артисты Фаик Агаев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, а также Ильгар Хаял и Самир Багиров.

Художественный руководитель конкурса - продюсер легендарной группы "Кярван" Севиндж Керимова, которая специально прибыла из Лос-Анджелеса, где живет на протяжении многих лет.

28, 29, 30 июня и 1 июля в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдут финальные вечера конкурса в различных категориях.

Для приобретения билетов:

https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-autumn-2023-35-years-later/94029

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