https://news.day.az/culture/1571975.html Эйюб Ягубов порадует своих поклонников традиционным концертом в Зеленом театре - ВИДЕО
Эйюб Ягубов порадует своих поклонников традиционным концертом в Зеленом театре - ВИДЕО
В Зеленом театре, 19 и 20 августа в 20.00, пройдет традиционный концерт народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, сообщает Day.Az.
В концертной программе также примут участие созданный Эйюбом Ягубовым оркестр "Big Band Sound Pro" под управлением художественного руководителя и солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, народный артист Джаван Зейналлы, а также другие гости, имена которых организаторы пока держат в секрете.
Для приобретения билетов онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/eyyub-yaqubov-ve-big-band-sound-pro-
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