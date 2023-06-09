Эйюб Ягубов порадует своих поклонников традиционным концертом в Зеленом театре

В Зеленом театре, 19 и 20 августа в 20.00, пройдет традиционный концерт народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, сообщает Day.Az.

В концертной программе также примут участие созданный Эйюбом Ягубовым оркестр "Big Band Sound Pro" под управлением художественного руководителя и солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, народный артист Джаван Зейналлы, а также другие гости, имена которых организаторы пока держат в секрете.

Для приобретения билетов онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/eyyub-yaqubov-ve-big-band-sound-pro-

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