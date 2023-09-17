Азербайджанский национальный драматический театр открыл новый театральный сезон

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр открыл новый театральный сезон спектаклем "Карабахнаме" по пьесе народного писателя, выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева "Повелитель и его дочь" в постановке народного артиста Марахима Фарзалибекова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе театра, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде рассказала о творческих планах культурного учреждения.

"На открытии очередного театрального сезона спектакль "Карабахнаме" представлен в новой постановке. Также до конца года состоятся премьеры трех новых спектаклей - "Юбилей Данте", "Без тебя" и "И дольше века длится день", - отметила Мехрибан Алекберзаде.

Затем состоялся показ спектакля "Карабахнаме" в исполнении народных артистов Фирангиз Муталлимовой, Рафига Азимова, Гаджи Исмаилова, Али Нурзаде, заслуженных артистов Эльшана Рустамова, Месмы Агавердиевой, Кязыма Гасангулиева, Эльхана Гулиева, Аслана Ширина, Эльнара Гараева, Амины Бабаевой, актеров Ильяса Ахмедова, Рамина Шихалиева, Ляман Имановой, Джавидана Новруза и др.

В постановке отражены исторические события, произошедшие в XVIII веке в центре Карабахского ханства - Шуше, общественно-политическая деятельность и семейная жизнь правителя Карабаха Ибрагим-хана.

Художник-постановщик спектакля - Исмаил Мамедов, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление - Гамид Кязымзаде.