В Союзе композиторов Азербайджана в рамках ХV Международного Музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялся Концерт из камерно-инструментальных и камерно-вокальных произведений современных азербайджанских композиторов.

Как сообщает Day.Az, перед началом концерта присутствующие минутой молчания почтили память жертв, погибших в борьбе с армянскими сепаратистами в ходе антитеррористической операции.

Затем музыковед, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Сеадет Тахмиразгызы рассказала собравшимся в Концертном зале им. У.Гаджибейли слушателям об авторах, музыка которых включена в программу концерта, и охарактеризовала и их сочинения.

Камерно-инструментальные жанры были представлены произведениями Саида Гани ("Adajio" для фортепиано), Илахи Абдуллаевой ("Mistika" для тара и фортепиано,) Турала Мамедли ("Tünd rənglərin parıltısı" для скрипки и фортепиано), Ильхама Азманлы ("Novruz bayramı coşqusu" для фортепиано) и Пике Ахундовой (трио "İstiqlal"). Камерно-вокальное творчество было представляла музыка Таира Ибишева (романс "Gül surətə nəzər" на слова Низами Гянджеви) и Вугара Мамедзаде (романс "Ay üzlü nigarım" на слова Низами Гянджеви).

В исполнении этих произведений принимали участие известные исполнители - заслуженные артисты Эйюб Алиев (виолончель) и Турал Агасиев (баритон), Фехри Кязим Ниджат (вокал), лауреат международных конкурсов Фаган Гасанли (фортепиано), а также Ибрагим Бабаев (тар), Тогрул Абдуллаев, Сеид Мамедов (скрипка), Инджи Азманлы, Рена Фахрадова (фортепиано).

Все прозвучавшие произведения были тепло приняты слушателями.