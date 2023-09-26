"Музыкальные шедевры Узеира Гаджибейли" в Баку

Зафиксировать неповторимый момент, запечатлеть на фотоснимке волшебство театра, передать магию, которую создают на сцене артисты - все это фотограф Рустам Гасымов отразил в своих работах.

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли открылась фотовыставка под названием "Музыкальные шедевры Узеира Гаджибейли", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано Оперной студией при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В экспозицию вошли фотоработы Рустама Гасымова, снятые во время спектаклей, поставленных по произведениям великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, среди которых оперы "Лейли и Меджнун" и "Кёроглу", оперетты "Аршин мал алан" и "Не так, так эта".

В экспозиции нет ни одной постановочной фотографии. Все кадры сделаны исключительно во время спектаклей. В этом и заключается их уникальность, ведь каждый запечатленный момент, длившийся мгновение, вполне способен рассказать небольшую историю. Это не просто статичные снимки, а фотографии, показывающие происходящее действие, динамику, эмоции, чувства, настроения, переживания.

Особое внимание автор фотографий уделяет эмоциональной составляющей, мимике и жестам. Фотоработы раскрывают характер запечатленных на них и воссозданных артистами так хорошо знакомых и любимых образов героев той или иной оперы, музыкальной комедии Узеира Гаджибейли.

В экспозицию вошли более 40 фотографий, среди них портреты двух дирижеров.

"Все работы созданы на протяжении последних нескольких лет, во время показов спектаклей. Здесь нет ни одной постановочной фотографии, это относится и к портретам, и к общим сценам. При работе я обращаю внимание на мимику, жесты, чтобы показать характер персонажа, его внутренний мир, как он держится на сцене. Конечно, учитываю свет и другие моменты, чтобы фотография была максимально красочной и интересной. Стараюсь, чтобы зритель, который смотрит на фотографию, ощутил атмосферу действия того, или иного сценического эпизода, потому что это все таки "вырванный кадр", фотография - это застывшее мгновение, здесь с эстетической точки зрения нужно показать все максимально красиво, естественно", - сказал Trend Life фотограф.

Отвечая на вопрос о своем любимом спектакле, Рустам Гасымов отметил, что их всех объединяет музыка гениального Узеира Гаджибейли.

"Имя Узеира Гаджибейли золотыми буквами вписано в историю нашей музыки. Выставку было решено провести в сентябре, ведь в этот месяц мы отмечаем День национальной музыки, дни рождения выдающихся композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего, традиционно проводится Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли", - подчеркнул он.

Рустам Гасымов выразил благодарность руководству Оперной студии за поддержку идеи проведения выставки.

"Своими работами я стараюсь привлечь внимание еще большего числа людей к театральному искусству, чтобы больше зрителей посещали оперные и балетные спектакли", - добавил Гасымов.

Выставка вызвала большой интерес общественности. Гости вечера рассматривали фотографии и восторгались профессиональной работой автора, красотой фотоснимков, умело "пойманным" кадром. Сосредотачиваясь на деталях, мимики и жестах актеров, Рустаму Гасымову мастерски удалось передать атмосферу театрального действа. Рассматривая фотографии, зрители окунулись в мир потрясающей неповторимой музыки великого Узеира Гаджибейли.

Среди гостей мероприятия были общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, представители интеллигенции, творческой молодежи.

В этот же день в Оперной студии прошел показ музыкальной комедии "Аршин мал алан".