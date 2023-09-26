В Узбекистане издана книга, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

По инициативе и проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане издана книга, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе центра.

Изящно отпечатанное издание "Гейдар Алиев - 100 высказываний" на узбекском, турецком и азербайджанском языках содержит 100 цитат, мудрых слов и высказываний великого лидера. Содержащиеся здесь цитаты - это призыв, совет, обращения великого лидера всему миру и человечеству.

"Как известно, Азербайджанский культурный центр в Узбекистане, носящий имя великого лидера Гейдара Алиева, по случаю Года Гейдара Алиева осуществляет многочисленные проекты в направлении пропаганды богатого наследия великой личности в братской стране. Рассматриваемая публикация - одна из них. Следует отметить, что в Азербайджане и Узбекистане планируются широкие презентации данного издания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идеи Гейдара Алиева призывают человечество к прогрессу, миру, справедливости, развитию и процветанию, и эти идеи обращены ко всему миру. Эти цитаты, содержащие ценные идеи для каждого человека, независимо от его расы, национальности и места проживания, актуальны не только сегодня, но и на все времена. Это ещё раз наглядно демонстрирует мудрость и дальновидность Гейдара Алиева.