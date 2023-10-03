В Баку состоялась церемония награждения победителей VII Международного кинофестиваля DokuBaku

В Киноцентре "Низами" состоялось церемония закрытия и награждения победителей VII Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku, организованного при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, сообщает Day.Az.

На открытии вечера директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов отметил, что проект основан в 2017 году и является первым независимым фестивалем документального кино в Азербайджане. Главная цель - демонстрация картин из разных стран, выявление новых имен и поддержка отечественных режиссеров-документалистов. Главная тема в этом году - "Космодарвинизм: Эра Водолея". В рамках фестиваля было представлено свыше 60 фильмов из 29 стран мира, состоялись мировые премьеры.

Решением международного жюри были определены победители в различных номинациях:

"Лучший зарубежный полнометражный фильм", - "Господин Граверсен", реж. Михаэль Граверсен (Дания),

"Лучший зарубежный короткометражный фильм" - "Пиблокто", реж. Анастасия Шубина и Тимофей Глинин (Россия),

"Лучший азербайджанский короткометражный фильм"- "Хадис", реж. Назрин Агамалиева (Азербайджан),

"Лучший национальный документальный фильм (к 125-летию азербайджанского кинематографа)" - "Мелодия санатория", реж. Лейла Ганбарли,

DokuDarwin - "Золотая нить", реж. Ништха Джайн (Индия),

"Лучший внеконкурсный фильм"- "Там, где кончается мост", реж. Давид Риццо и Марциа Тоскано (Италия),

Специальные призы жюри: "Танцы на краю вулкана" - реж. Сирил Арис (Ливан), "Зимние каникулы отменяются" - реж. Раджан Катет и Сунир Панди (Непал), "За забором" - Азад Ализаде, "Dog doc" - реж. Дадаш Мусаев и Ситара Ибрагимбейли, "Услышь голоса из дома" - Сабина Абубекирова (Азербайджан). Специальными призами iCyborg за особые заслуги в сфере кино были отмечены Рахман Бадалов и Тогрул Джуварлы.

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