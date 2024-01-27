В Баку прошла потрясающая премьера ансамбля "Гая" – фантазия "Аршин мал алан"

В Международном центре мугама при аншлаге прошла потрясающая премьера проекта Государственного ансамбля "Гая", представившего фантазию в стиле джаз-эстрады на темы музыкальной комедии "Аршин мал алан" великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az. Вечер был организован при поддержке министерства культуры Азербайджана,

На открытии директор Государственного ансамбля "Гая", доктор философии по искусствоведению Туран Мамедалиева рассказала о проекте, который был задуман легендарным солистом коллектива, а впоследствии и руководителем, народным артистом Рауфом Бабаевым. Работа шла с 2017 года совместно с участниками нынешнего молодежного ансамбля "Гая" в направлении создания сольных, хоровых и дуэтных номеров музыкальной комедии. Гармонизация и обработка номеров в джазово-эстрадном стиле принадлежит Рауфу Бабаеву, а инструментальная аранжировка - члену Государственного ансамбля "Гая", композитору, пианисту Назиму Ахмедову. К сожалению, в 2020 году Рауф Бабаев скончался.

Напомним, что на большую сцену "Гая" пришёл в 1961 году, когда Рауф Гаджиев пригласил музыкантов работать в Азербайджанский государственный эстрадный оркестр. Выступавший в 1960-80-х годах вокальный квартет в составе руководителя ансамбля Теймура Мирзоева, Арифа Гаджиева, Льва Елисаветского и Рауфа Бабаева исполнял песни на азербайджанском, испанском, польском, русском и английском языках. Коллектив с успехом гастролировал во многих странах. С "Гая" работали такие композиторы, как Тофиг Гулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгёзалов, Фарадж Караев и Тофиг Бабаев. В 1985 году при "Гая" создаётся джазовый оркестр и "Гая" получает название эстрадно-симфонического государственного ансамбля песни. В 2009 году коллектив под управлением народного артиста Рауфа Бабаева получает официальный статус Государственного джазового ансамбля "Гая". Затем коллектив выступал под управлением заслуженного артиста Руфата Бабаева. С сентября 2013 года ансамбль возглавила Туран Мамедалиева.

В концертной программе зрители смогли насладиться композициями из музыкальной комедии великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в новой презентации и интерпретациях в исполнении молодого коллектива, а также народными песнями и хитами прошлых лет композиторов Тофига Бабаева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, Васифа Адыгезалова и Огтая Кязыми. Под овации зрителей прозвучали Qayanın dibində, Sən danışanda, Sarı gəlin, Laçın, Bakının qızları, Ceyran, Mən gəzirəm hər yanı, Ey həyat.

Солисты - Джахангир Перишани, Шоле Сафаралиева, Сабина Гаджиева, Нигяр Джалилова, Гюнай Ахмедова, Борис Байрамов. Инструменталисты - Рафаэль Буньядов (электро-гитара), Вагиф Алиев (ударные), Фаррух Джафаров (электро-пианино), Фарид Маилов, Фархад Джафаров (саксофон), Огтай Рустамов (труба), Фуад Джафар (бас-гитара).

Фото - Рустам Фарман.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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