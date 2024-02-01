Эльчин Азизов рассказал о проекте "Опера без бабочки"

Сразу несколько концертных программ вскоре порадует многочисленных российских поклонников таланта Эльчина Азизова, прославленного баритона, народного артиста Азербайджана и первого азербайджанского солиста Большого театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, одной из таких программ станет уникальный концерт "Опера без бабочки", который состоится в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" уже 10 февраля. О том, какие творческие сюрпризы ждут слушателей в ближайшее время, певец рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

- Грядущий сольный концерт "Опера без бабочки" вы интригующе охарактеризовали как музыкальную исповедь и "оперный стендап". Расскажите, пожалуйста, чем будет необычна эта программа?

- Я уже два года работаю над этой программой, думаю, отсекаю лишнее, добавляю краски. Пару раз менялось и название этого проекта и последняя версия мне понравилась больше всего - "Опера без бабочки". Хочется приоткрыть занавес и рассказать зрителям об оборотной стороне медали. Хочется пообщаться, ведь обычно у оперных певцов не принято со сцены что-то рассказывать. В основном нас видят в классическом, академическом облике. А эта программа подразумевает иной подход. На самом деле это безумно сложно, потому что разговорная речь и вокал одновременно - вещи не слишком совместимые, от такого голос устает больше и быстрее. Но я решил поэкспериментировать и с нетерпением жду этого концерта. Рассказывать буду о себе - истории из своей оперной жизни, из оперной жизни моих коллег. И думаю, что это будет интересно зрителям.

- Почему вы осуществляете проект именно в содружестве с Московским театром "Геликон-опера" и Государственным Кремлевским оркестром, как сложилось это сотрудничество?

- В обоих случаях первоначальна для меня, конечно же, дружба. И я безумно горжусь, что мы с Дмитрием Бертманом, генеральным директором и художественным руководителем "Геликон-оперы", давно знаем друг друга. Я благодарен, что концерт пройдет именно у него в театре, который он создал и бережет как свой родной дом. И это чувствуется, стоит лишь сделать первый шаг в "Геликон-оперу". То же касается и Кремлевского оркестра под руководством Константина Чудовского, с которым мы знакомы около десяти лет, если не больше. Мы вместе работали в Европе, в Латинской Америке, в России. И зная его характер, отношение к экспериментам, я не сомневался, с кем хочу осуществить этот проект.

- Поклонники ваших ролей в КВН и недавно - в российском музыкальном шоу "Маска" очень ценят ваш замечательный юмор. В новом концерте ему тоже найдется место?

- Обязательно, я очень на это надеюсь. Над своими монологами я работаю не меньше, чем над вокальной частью программы. Мне нравится вспоминать, писать, продумывать шутки. Это отдельный вид мастерства. В будущем собираюсь продолжить эту стратегию - сочетать вокал и юмор. Конечно же, программа будет меняться, ведь любимых произведений у меня очень много и не все они вошли в этот концерт, но у меня большие планы.

- Кстати об этом, на 27 марта этого года также анонсирован ваш сольный концерт в Санкт-Петербурге, "Песне моей поверь", составленный из песен из репертуара Муслима Магомаева в вашем исполнении. Как возникла идея такой программы? Представлять публике песни, полюбившиеся миру в исполнении гениального азербайджанца Муслима Магомаева, волнительно?

- Да, на конец марта я запланировал в Санкт-Петербурге концерт с не классической программой. Хотя сам я ее называю классической эстрадой. Программа "Песне моей поверь" родилась на "Квартирнике у Маргулиса", который был посвящен памяти Муслима Магомаева. Мы сделали подборку песен с потрясающими музыкантами. И этот эфир меня просто заворожил. Он получил очень много хороших отзывов, да и сам я почувствовал, что мне хочется это делать еще и еще. Мне очень приятно исполнять эти потрясающие песни, при этом отдавая дань и Муслиму Магомаеву, и, конечно же, композиторам, авторам слов этих прекрасных песен. Но при этом мне нравится делать их по-своему, с сегодняшней энергетикой и с сегодняшним темпоритмом, скажем так. Делать их так, как велит мне сердце, как хочет моя душа. Получилось достойно. Не было никаких сравнений, которых я боялся больше всего.

В эфире у нас было около двенадцати произведений, но я решил добавить в концерт еще некоторые песни наших замечательных исполнителей из той же эпохи. Также добавил несколько песен, которые исполнял в "Маске". На мой взгляд, получилась очень красивая, добрая, душевная программа. Я надеюсь, что зрителям она полюбится так же, как и мне. Но в чем я точно уверен - что равнодушным не останется никто, потому что это те песни, которые можно петь бесконечно. И так же, как это было на квартирнике, я с огромным удовольствием буду петь вместе со зрителями, а зрители будут петь со мной. Уверен, что состоится грандиозный концерт, потому что самое главное - делать что-либо с любовью, тогда и зритель это чувствует, видит и верит артисту.

- С 2008 года вы солируете в Большом театре и называете его своим "местом силы". В каких постановках там вы сейчас задействованы?

- Это абсолютная правда. Действительно, Большой театр для меня - место силы. Я шестнадцатый сезон с большой гордостью и честью являюсь солистом Большого театра. Репертуар у меня очень обширный, и я надеюсь, в этом сезоне он еще расширится. Это постепенная и последовательная работа. Год начался с "Кармен", которая уже очень давно в моем репертуаре. Это одна из первых моих партий. Дальше была "Травиата", впереди "Иоланта", "Царская невеста" и многое-многое другое.

- Какие еще недавние выступления в России вам запомнились? Есть ли у вас какие-то конкретные творческие планы, которыми вы хотели бы поделиться?

- Новогодние праздники прошли с точки зрения концертов очень активно. Была и новогодняя "Маска", куда я с огромнейшим удовольствием вернулся. Ближе к концу года состоялись еще такие замечательные мероприятия в Кремле, как юбилей Шварца, юбилей Гайдая, был главный новогодний концерт НТВ, в котором я с огромным удовольствием исполнил песню Игоря Крутого "Я тебя отпустила" вместе с потрясающей Валерией. Получился очень красивый дуэт.

Мероприятия проходят постоянно, и скажу вам честно: если уж я соглашаюсь, если я прихожу, если я выступаю, то всегда делаю это с огромным удовольствием. Для меня каждое такое мероприятие - это большое событие. Я люблю петь, я люблю смотреть на зрителей, с которыми делюсь своей энергией. И я надеюсь, что они тоже получают удовольствие. Судя по их реакции, так оно и есть.

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