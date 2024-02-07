Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят четко и прозрачно.

Об этом сказал в среду Trend известный азербайджанский исполнитель Вагиф Нагиев, передает Day.Az.

"Придя в избирательный участок, я увидел большую очередь желающих проголосовать. Меня это совсем не удивило, я был уверен, что все граждане нашей страны будут активно голосовать. На избирательный участок я пришел вместе с сыном, ему пять лет. Для меня это тоже знаменательный день, ранее, так как я проживал в Украине, то голосовал там в посольстве нашей страны. А сегодня впервые голосую в Азербайджане. Внеочередные президентские выборы проходят четко и прозрачно", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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