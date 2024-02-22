В Баку прошел концерт "Sevgilim. Nostalji mahnılar"

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел концерт "Sevgilim. Nostalji mahnılar" (Любимая. Ностальгические песни) с участием народных артистов Ильгара Мурадова и Сархана Сархана и экс-солиста группы "Гая" Аббаса Ахмеда, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Ведущим вечера был теле- и радиоведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Воспоминания о детстве, юности и молодости, радостные моменты, дружба и приключения, любовь и расставания... Ностальгия возникает неожиданно, ее часто романтизируют. Это чувство как любовь, возникает из ниоткуда, когда в фокус внимания попадают неожиданные напоминания о прошлом. Место, куда ходили на свидание в пору первой любви, погода, как в тот день, когда сдали последний экзамен. И, погружаясь в пробудившиеся воспоминания, человек испытывает нежную тоску по прошлому. Неожиданные напоминания из прошлого нередко вызывают желание побурчать - "раньше и мороженое было вкуснее, и воздух чище, а главное - искренние человеческие отношения". А все потому, что мы, как правило, ностальгируем по своей молодости, ведь воспоминания возвращают нас к "лучшей версии себя", которая ныне кажется утраченной.

Люди любят вспоминать свои молодые годы, полные энергии, и особенно когда все это сопровождается любимой музыкой прошлых лет...

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