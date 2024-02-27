Музыкальный февраль в Баку

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Day.Az.

Абонементные концерты в феврале проводились каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Первый абонементный концерт в феврале прошел с участием молодых талантов. Третьего февраля в Зале камерной и органной музыки выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Айхан Гулузаде, Абид Челебиев, Захра Садыхова, Нургюн Абдулова, Аиша Ализаде, Фатима Гусейнзаде, Томрис Эйвазлы, Мехин Залыева, Ясемен Умудова, Айшан Умудова, Фарах Алиева, Вели Велиев, Ибрагим Аббасов, Нурай Гулиева, Марьям Рагимли, Мелек Мустафазаде, Мирай Пирмамедова, Камран Рагимли, Захра Мамедова, а также Камерный хор "Şəms Qəmər". В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

10 февраля состоялся концерт Азербайджанского государственного струнного квартета, который исполнил произведения азербайджанских и европейских композиторов. Также выступила заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова.

Выступление Азербайджанской государственной хоровой капеллы и солистов - заслуженных артистов Азербайджана Антона Ферштандта и Турала Агасиева, а также Талыба Искендерли, Рашада Ибрагимова, Эмина Мамедова, Исмаила Асадли, Адиля Бахышлы, Эмина Гамарлинского и Лейлы Мурадзаде состоялось 17 февраля.

24 февраля прошел концерт Азербайджанского государственного фортепианного трио. В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Отметим, что с ноября 2022 года, после длительного перерыва, возобновлены абонементные концерты, организуемые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Билет, купленный один раз, действителен для концертов, проводимых в течение месяца.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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