В Осло прошел праздничный вечер "Zəfərin ilk baharı" (Первая весна Победы), организованный при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, Международного центра мугама, Молодежной организации азербайджанцев Норвегии (NAYO), воскресной школы "Азербайджанский язык" имени Низами Гянджеви и Азербайджанского дома в Осло, сообщили Day.Az организаторы.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах Карабахской войны, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

Выступивший координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Норвегии Рамиль Алиев подчеркнул, что в результате Победы в 44-дневной войне 2020 года и проведенных в сентябре прошлого года однодневных локальных антитеррористических мероприятий были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

"Мероприятие "Первая весна Победы" послужит дальнейшему объединению азербайджанцев, проживающих в Норвегии, друзей нашего общества, укреплению нашей дружбы и солидарности", - сказал он.

Учащиеся воскресной школы и их родители продекламировали стихи, посвященные Родине, празднику Новруз, показали сценические номера с фольклорными персонажами Бахар гызы, Кёсой и Кечалом. Гостям была представлена выставка, отражающая древние национальные традиции и пропагандирующая нашу культуру. Салим Аббасзаде представил книгу "Sən elə bir zirvəsən", переведенную на норвежский и английский языки, в которой повествуется об истории Азербайджана, карабахском конфликте, Победе в 44-дневной Отечественной войне. Состоялись выступления лауреатов международных конкурсов, исполнителей мугама Миралама Мираламова и Камилы Набиевой.

Между Международным центром мугама и Азербайджанским домом в Осло был подписан меморандум. Директор МЦМ, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что меморандум создаст новые возможности для широкой пропаганды искусства мугама в скандинавских странах и реализации ряда интересных проектов в будущем.

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