В Баку состоялась презентация нового проекта, посвященного Узеиру Гаджибейли

В Союзе композиторов Азербайджана состоялась презентация нового проекта творческой организации, посвященного основоположнику азербайджанской профессиональной музыки Узеиру Гаджибейли, сообщает в четверг Day.Az.

Предлагаемая вниманию музыкантов и любителей музыки книга представляет собой сборник избранных научных статей, составленных на основе докладов, которые были представлены на музыковедческих конференциях, проведенных Союзом композиторов в рамках ежегодного Международного Музыкального Фестиваля Узеира Гаджибейли. Этот книжный проект, инициатором, руководителем и автором вступительной статьи которого является председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде, включает в себя 17 обширных научных публикаций, в которых авторы с позиций сегодняшнего дня и новейших данных излагают свой исследовательский взгляд на творческое наследие великого классика.

Открывая вступительным словом презентацию, Франгиз Ализаде отметила, что "Союз композиторов неизменно, уже на протяжении 15 лет, принимает активное участие в работе традиционного Международного Музыкального Фестиваля Узеира Гаджибейли, организуя концерты камерной музыки, встречи с зарубежными гостями, а также научные конференции. За эти годы у нас накопилось немало ценного исследовательского материала, интересно представляющего различные грани творчества и деятельности Узеира Гаджибейли, а также его соратника и друга Муслима Магомаева. Исходя из этого, родилась идея опубликовать наиболее интересные и актуальные доклады в виде сборника научных статей, который мы сегодня и представляем. Надеемся, что книга будет интересна как профессионалам, так и любителям музыкального искусства, а также станет еще одним ценным источником для изучения истории национальной академической музыки".

На презентации также выступили секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, заслуженный деятель искусств, проректор Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли, профессор Гюльназ Абдуллазаде, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Кямиля Дадашзаде, научный редактор книги, доктор философии по искусствоведению, доцент Гюнай Мамедова и редактор, доктор философии по искусствоведению, доцент Айтян Бабаева. Все выступающие отмечали важность этого издания, вносящего новый вклад в "Узеироведение".

В музыкальной части мероприятия прозвучали бессмертные произведения Узеира Гаджибейли - ария Нигяр и ария Кероглы из оперы "Кероглы", ария Гюльчохры и песня Аскера из оперетты "Аршин мал алан", романс-газель "Сенсиз" (в обработке для фортепиано Г.Бурштейна). В исполнении этих сочинений принимали участие Народные артистки республики Гюльназ Исмайлова (сопрано) и Ульвия Гаджибекова (фортепиано), Заслуженный артист Фарид Алиев (тенор), Гюльназ Эльдарлы, Гюнель Рагимова (фортепиано).