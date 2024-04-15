Впервые выпущен сборник чеченской поэзии на азербайджанском языке

Выпущен сборник "Песнь мужества. Избранные стихи из чеченской поэзии", сообщил Day.Az екретарь Союза писателей Азербайджана по международным литературным связям, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ Салим Бабуллаоглу.

"Говорят, что поэзия - это нравственная история народа. В таком случае, этот сборник станет первой возможностью для азербайджанских читателей познакомиться с чеченской поэзией и духовной историей чеченского народа", - отметил Салим Бабуллаоглу

Сборник является изданием Союза писателей Азербайджана, подготовленным в рамках сотрудничества союза с Чеченским государственным педагогическим университетом.

В сборник, выпущенный издательством "Муджру", вошли произведения 41 поэта, по одному стихотворению от каждого автора, представляющие все литературные поколения чеченской поэзии ХХ-ХХI веков. Автор перевода на азербайджанский язык и послесловия - Салим Бабуллаоглу. Редактор - литературный критик и переводчик, главный редактор, журнала "Мировая литература" - Сейфеддин Гусейнли, издатель - Мушфик Хан, дизайнер - Джавид Кишиев, консультанты - Тамара Автаева и Раиса Буралова, корректор - Гюльзар Вагифгызы. При подготовке книги использованы произведения талантливых чеченских художников Руслана Якиханова и Мухаммеда Закриева.

В сборник вошли стихи известных чеченских поэтов - М.Исаевой, М.С.Гадаева, М.Мамакаева, Н.Музаева, Б.Саидова, А.Мамакаева, М.Сулаева, А.Сулейманова, З.Муталибова, Х.Эдилова, Р.Ахматовой, Ш.Арсанукаева, Я.Хасбулатова, М.Кибиева, А.Кусаева, С.Гацаева, Х.Сатуева, Э.Мамакаева, В.Итаева, Ш.Рашидова, М.Дикаева, У.Яричева, А.Шайхиева, Г.Алиева, Тауз Исс, И.Юсупова, А.Хатуева, А.Магомадова, Л.Абдуллаева, Ю.Яралиева, Р.Юсупова, М.Ахмадова, Х.Борхаджиева, С.Х. Аутаева, У.Саиева, Б.Гайтукаевой, А.Ахматукаева, Ш.Цуруева, С. Магомадова, А.Тугузова, Л. Арсалиевой, И.Хаяури и А.Халиковой.

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