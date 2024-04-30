Азербайджанский ансамбль занял первое место на международном фестивале "Лазги"

Азербайджанский государственный ансамбль танца занял первое место на II международном фестивале танца "Лазги" в городе Хива (Узбекистан), сообщили Day.Az Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль прошел 25-30 апреля, в нем приняли участие коллективы из Азербайджана, Франции, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, России, Турции, Кыргызстана, Сербии, Бразилии, Пакистана, Южной Кореи, Индонезии, Египта и Ирана.

Азербайджанский ансамбль удостоен первого места, коллективу вручен памятный подарок и денежный приз в размере 2500 долларов США.

Отметим, что впервые фестиваль был проведен в 2022 году. Цель его проведения - сохранение и всесторонняя пропаганда этого уникального вида искусства, дальнейшее расширение на этой основе международных культурных связей страны.

"Лазги" - узбекская народная песня и танец. Этот танец пользуется огромной популярностью как в Узбекистане, так и за его пределами. Хорезмский танец "Лазги" включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества как элемент культурного наследия Узбекистана.

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