В Гяндже провожают весну красочными картинами

В рамках проекта "Urbanda görüşərik" в Центре Urban (Центр творческих людей) при Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошла выставка молодой художницы Жали Намазовой, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На выставке были представлены 22 работы молодой художницы, написанные маслом на холсте и относящиеся к течению постимпрессионизма. Картины, посвященные родному краю - "Харыбюльбюль", "Древние ворота Гянджи", "Караван", "Гранаты", "Айвы", "Морской пейзаж", "Балерина", "Свечи", "Цветы", "Мельница", "Свет", "Роза и женщина", "Добро и зло" и другие работы были с интересом встречены гостями выставки.

Автор проекта "Urbanda görüşərik" - директор филармонии, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Цель проекта - создание платформы для талантливых и творческих людей, обеспечение их продвижения и раскрытие потенциала, создание условий для плодотворной деятельности.

В проекте принимают участие писатели, поэты, художники, скульпторы, мастера прикладного искусства, другие творческие личности.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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