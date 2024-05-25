Фахраддин и Юлия Керимовы выступили на Международном фестивале в России

Супружеская пара - дирижёр, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов и старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианистка Юлия Керимова выступили с концертом на сцене Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (Россия) в рамках Международного фестиваля "Русская музыка на Балтике", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт филармонии.

"Возможно ли соединить в единое целое творчество Чайковского, Шостаковича, Направника, Гараева, Амирова, Гаджибейли, Ализаде? Концерт, ставший музыкальным мостом между Россией и Востоком, блистательно продемонстрировал, насколько тесно связаны эти композиторы, как удивительно гармонично, словно тончайшей вязью, переплетена их гениальная музыка.

Концерт явился особым сплавом двух культур - азербайджанской и русской - и в этом огромная заслуга солистов и музыкантов Камерного оркестра филармонии и, особенно, гостей фестиваля", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.

В программе прозвучали произведения "Sənsiz" (Без тебя) Узеира Гаджибейли, "Allegro ma non tanto" для струнного оркестра Петра Чайковского, "Меланхолия" Эдуарда Направника, Первый концерт для фортепиано, струнного оркестра и трубы Дмитрия Шостаковича, пьеса "Джанги" Агшина Ализаде, камерная симфония "Низами" Фикрета Амирова, фрагменты из балетов "Тропою грома" и "Семь красавиц" Гара Гараева.

Исполнение было встречено овациями зрителей и возгласами "браво".

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