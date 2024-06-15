Азербайджанские художницы в проекте "Женская вселенная тюркского мира" в Бишкеке

В столице Кыргызстана, городе Бишкеке, в Национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева прошла выставка художниц тюркского мира "Женская вселенная тюркского мира". Азербайджан в экспозиции выставки представляли член Союза художников Азербайджана, лауреат международных конкурсов, руководитель Nargiz Art Studio Наргиз Гулиева и Наиля Гандилова, сообщили Day.Az участницы.

Организатором выставки выступили Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ, министерство культуры Кыргызстана, министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана. Куратор выставки - академик Академии художеств Узбекистана Камола Акилова.

На открытии министр культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов отметил роль женщины в развитии человеческой цивилизации, в сфере культуры, в том числе в изобразительном искусстве. Была выражена благодарность художницам-участницам проекта из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции и генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Султану Раеву за плодотворное сотрудничество.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что выставка, показывает особую роль в тюркском мире женщины. Говоря о тематике выставки, он сказал, что ее содержание составляют разноплановые работы. Одни из них отражают генетическую память тюркских народов, другие, выражают общечеловеческие ценности. Характерно, что картины написаны в различном направлении: реализм, абстракция, кубизм и др. Было выражено пожелание, чтобы проект стал традиционным и представлялся во всех тюркоязычных странах.

Целью выставки является объединение современных представительниц художественного искусства тюркских стран. В программе выставки круглый стол на тему "Женщина в искусстве: исторические, социальные и культурные аспекты", мастер-классы от художниц для учащихся художественных учебных заведений Бишкека.

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