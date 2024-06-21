Произведения Мухаммеда Физули изданы на узбекском языке

По проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане изданы произведения великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули на узбекском языке.

Как сообщили Day.Az в центре, в первом томе двухтомника "Куллият" содержатся газели великого поэта, а во втором - поэмы. Упомянутое издание выпущено по случаю 530-летия со дня рождения Мухаммеда Физули.

Отметим, что произведения Мухаммеда Физули впервые были изданы в Узбекистане в 1959 году в двух томах на кириллице. В последующий период произведения поэта несколько раз готовились к изданию разными авторами, но они не могли полностью охватить его творчество.

Указанное издание, подготовленное на узбекском языке по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, отличается тем, что спустя многие годы в нем широко освещается творчество Мухаммеда Физули. В издании использованы произведения Мухаммеда Физули, напечатанные в разные периоды на узбекском и азербайджанском языках, а также рукописные копии "Дивана" на родном языке поэта, проведены уточнения, устранены ошибки, допущенные в предыдущих изданиях, добавлены пояснения и комментарии, в конце дан небольшой словарь.

Отметим, что первая презентация упомянутого издания состоялась в рамках Дней культуры Азербайджана, прошедших в столице Узбекистана Ташкенте 11-14 июня текущего года.

В ближайшие дни Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева планирует проведение презентаций в нескольких высших учебных заведениях.

Азербайджанским культурным центром также планируется распространить указанное издание в ведущих высших учебных заведениях и библиотеках Узбекистана.

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