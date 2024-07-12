Незаконно присвоенная армянским певцом песня "Карабах" удалена с YouTube

В последние дни в прессе появилась информация о том, что слова песни под названием "Карабах" ("Карабах - колыбель всех мечтаний"), автором музыки и слов которой является азербайджанский композитор Бахрам Насибов, изменены Гором Епремяном, и его исполнение песни под названием "Сирун джан" размещено на платформе YouTube в разделе "армянская фольклорная музыка". В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности опубликовало всеобъемлющее заявление 9 июля 2024 года, а 10 июля Министерство культуры и Агентство опубликовали совместное заявление.

Как передает Day.Az, Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности в качестве дополнения заявляют следующее:

"Принимаются соответствующие меры по удалению с платформы YouTube песни "Сирун джан" в исполнении Гора Епремяна. В рамках принятых мер Агентством оказана юридическая помощь в подготовке заявления Адиля Насибова, наследника композитора Бахрама Насибова, к администрации YouTube, а заявление и соответствующие доказательные документы были переведены на английский язык. При поддержке Агентства указанные документы от имени наследника композитора на YouTube направило Общественное объединение "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" (RAYS) - https://rays.az/, специализирующееся на работе с YouTube и другими цифровыми платформами, аккредитованное в Агентстве.

Предварительным результатом принятых мер является то, что видеозапись песни "Сирун джан", размещенная на официальной странице Гора Епремяна в YouTube (первоначальный источник правонарушения), была удалена руководством YouTube из-за нарушения авторских прав (URL: https:// www.youtube.com/watch?v=xbFwavNaTHI).

Другие аудио- и видеозаписи песни "Сирун джан" в настоящее время размещены дистрибьюторской компанией CD BABY на цифровых музыкальных платформах (YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, и т.д.), проводится соответствующая работа по удалению копий, взятых из первоисточника, повлекших нарушение прав и помещенных в производные источники.

О результате будет предоставлена дополнительная информация".

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