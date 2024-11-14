Во Дворце Гейдара Алиева представлена концертная программа "Пробуждение"

Азербайджан принимает 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В рамках этого мероприятия глобальной значимости с целью эффективной организации досуга гостей Министерством культуры проводятся концерты, выставки и презентации. 13 ноября во Дворце Гейдара Алиева была представлена концертная программа "Пробуждение".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на концерте с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета присутствовали главы государств и правительств десятков стран, официальные лица, а также специалисты в области климата, прибывшие в Баку для участия в CОР29.

Отметим, что "Пробуждение" - это особый ритуал, который восстанавливает единство человека с природой и побуждает человеческое существо внимательно присмотреться к первоэлементам, необходимым для жизни. На современном этапе такие важные элементы, как воздух, вода, земля и огонь, стали темами, которые вдохновляют на новые мысли. Поэтому это зрелищное представление было задумано как пробуждение, которое соединяет воду с жизнью, воздух - с силой разума, землю - с сознательным существованием, а огонь - со светом цивилизации. Заплутав на извилистых путях прогресса, человечество черпает мудрость из наставлений жрецов, дошедших до нашего времени из прошлого, свидетельствуя о том, что в каждом элементе есть произведение искусства, относящееся к природе. Священная мужская и женская диалектика, сформировавшаяся в динамике космических отношений, связанных со всем этим, еще раз создает ткань человечества в форме коллективных усилий во благо.

Ковер как переплетение бесчисленного количества узелков, воплощает в себе коллективный труд для общей цели. Такова задумка авторов сюжета композиции.

Чистая, непорочная дева в образе Гыз галасы, ставшая пленницей человеческих ограничений, вдохновляя своей красотой, чистотой, хрупкостью, напомнит нам о миссии "быть человеком". И действительно, быть человеком - это признаться себе в хрупкости, которой мы обладаем, но это не значит, что мы не должны быть на сцене жизни. Не будем забывать, что сама жизнь подобна красоте. Если о ней не заботятся, если не отдают ей должное, ее не существует. Воистину красота в глазах смотрящего. Поэтому пробуждение - это таинство, дарованное человечеству, чтобы дать всему новое дыхание, предвестник нового дня, новой жизни!

Дирижером шоу-композиции с участием отечественных и зарубежных деятелей искусств выступил главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета заслуженный артист Эйюб Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссер и сценарист - Франческо Бонди.

Отметим, что COP29 также знаменательна с точки зрения пропаганды древнего и богатого историко-культурного наследия Азербайджана. В рамках сессии, которая продлится до 22 ноября, состоится ряд культурных мероприятий и презентаций, организованных Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Также в рамках сессии 15 ноября состоится 2-я встреча министров культуры, посвященная климатической деятельности. Ожидается, что во встрече, организованной министерствами культуры Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии и Азербайджана, примут участие официальные лица, эксперты и представители неправительственных организаций - в целом около 120 делегатов. На мероприятии будут предприняты усилия по достижению международного консенсуса в отношении диалоговой культуры высокого уровня, в том числе включения искусства и культурного наследия в повестку действий по борьбе с изменением климата.

А 16 ноября в рамках CОР29 состоится сессия, посвященная инициативе нашей страны "Культура для климата" (C4C) и организованная Группой друзей климатических действий на основе культуры в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Министерством культуры Азербайджанской Республики. В этот же день состоится презентация Азербайджанской инициативы "Культура для климата" (C4C).