В CineMastercard покажут самый ожидаемый турецкий фильм "Карантин"

Только в сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 9 января выходит в прокат турецкая романтическая драма "Карантин" (Karantina), основанная на одноименном произведении писательницы Бейзы Алкоч.

Ещё до своего выхода в прокат фильм стал настоящей сенсацией в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают трейлер и делятся впечатлениями. Такой ажиотаж вокруг фильма подтверждает, что зрители с нетерпением ждут его выхода на большом экране, сообщили Day.Az в CineMastercard.

Режиссер картины- Ахмет Топуз. Главные роли исполнили Мелтем Акчол, Демирхан Демирчиоглу, Илькер Аксум и Онур Бай.

Фильм рассказывает историю пары, которая влюбляется друг в друга в разгар расследования убийства. Зейнеп - молодая девушка, которая не подозревает, что с ней произойдет, когда она пойдёт в новую школу. В первый день в школе она попадает в эпицентр событий - карантин, вызванный эпидемией, убийство и неожиданная любовь к Онуру. Трудности, возникшие из-за эпидемии, еще больше усугубляют эмоциональное потрясение молодых людей. Это подвергает испытанию любовь и дружбу.