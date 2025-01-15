В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась премьера художественно-биографического фильма "Səma xanımı" (Небесная леди) о первой женщине-лётчике Азербайджана, Кавказа и Востока Лейле Мамедбековой, сообщает Day.Az.

Проект реализован ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей. Режиссер-постановщик и автор сценария - Эльвин Ахмедоглу. Образ Лейлы Мамедбековой воплотила актриса Бакинского муниципального театра Сабира Абдуллаева, ее мужа Бахрама - Тунар Ализаде. Наставника летчицы сыграл Фаиг Мирзоев. Съемки прошли в Баку, Губе и Худате.

Действие картины разворачивается в 30-х годах, когда женщина, мечтающая стать пилотом, сталкивается с непониманием общества и семьи, ей приходится преодолевать тяжелые препятствия. Но сильная духом Лейла идет к поставленной цели.

Творческий коллектив поделился впечатлениями о работе над картиной, отметив значимость проекта для пропаганды известных личностей, вписавших свое имя в летопись истории страны.

Лейла Мамедбекова (1909-1989) родилась в Баку. Получила профессиональное образование в Бакинском аэроклубе и совершила свой первый полёт в 1931 году. В авиаклуб Мамедбекова поступила уже будучи матерью двоих детей (всего их у неё было шесть) и работая на ткацкой фабрике. В том же году окончила Бакинскую школу авиации. Это был первый выпуск Бакинской авиашколы. С 1932 года она продолжила обучение в Тушинском лётном училище в Москве. 17 марта 1933 года Мамедбекова прыгнула с парашютом с борта самолёта У-2, став второй после Нины Камневой женщиной-парашютистом в Советском Союзе. Первый прыжок мог стать для нее последним. Она запуталась ногами в стропах и парашют не раскрылся. Не потеряв самообладания, Лейла дернула за второе кольцо и успешно приземлилась, хотя на земле уже думали, что она разобьется. В том же году Мамедбекова окончила Московскую школу авиации. В 1934 году она стала победительницей соревнования по прыжкам с парашютом среди представителей закавказских республик. Тогда же был снят немой художественный фильм "Исмет" о судьбе первой мусульманской летчицы. Мамедбекова была прообразом героини фильма и сама принимала в фильме участие как каскадёр, исполняя трюки в небе, в том числе - "мертвую петлю".

В годы Великой Отечественной войны она готовила десантников-парашютистов, была начальником планерно-парашютного клуба Азербайджанской ССР. "Своей жизнью она сломала стереотип о мусульманских женщинах, типичный для Азербайджана - страны, в которой женщины получили право голосовать раньше, чем в США", - говорилось в статье американского издания Huffington Post, которое указало имя азербайджанской летчицы Лейлы Мамедбековой среди известных женщин-пилотов, принимавших участие в войне.

В течение 10 лет она возглавляла эскадрилью Советской армии. Двое из ее подопечных, Адиль Кулиев и Николай Шевердяев, стали Героями Советского Союза. После войны была командиром отряда в Бакинском аэроклубе, работала заместителем председателя комитета ДОСААФ города Баку. Была награждена медалями. Ещё при жизни Лейле Мамедбековой было посвящено множество стихотворений и кинофильмов.