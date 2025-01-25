В штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия состоялось 2-е экспертное совещание для подготовки к заседанию Совета Фонда

23-24 января 2025 года в штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия состоялось второе экспертное совещание для подготовки к заседанию Совета Фонда.

Как сообщили в субботу Day.Az, в заседании приняли участие представители министерств иностранных дел и культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, являющихся странами-членами Фонда, а также сотрудники организации.

Президент Фонда Актоты Раимкулова поприветствовала гостей и представила подробную информацию о проделанных работах Фонда за 2024 год, подчеркнув, что со стороны Фонда было реализовано более 74 проектов и мероприятий.

Среди них Актоты Раимкулова отметила завершение реставрации и реконструкции дома-музея Алыкула Осмонова в Бишкеке в рамках Декларации Астанинского саммита, подготовку Каталога тюркского культурного наследия в соответствии с документом "Видение Тюркского мира 2040" и инициативой TURKTIME, поддержку Пятых Всемирных игр кочевников, проведение программы обмена знаниями и опытом по управлению тюркским культурным наследием для руководителей историко-архитектурных заповедников тюркского мира в Стамбуле, выпуск серий книг "Выдающиеся личности тюркского мира", "Жемчужины тюркской литературы", "Научные сокровища тюркского мира", организацию в Баку международной конференции "Изучение и сохранение историко-культурного наследия тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО", проведение в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже международной научной конференции и выставки, посвященной 950-летию первого энциклопедического словаря тюркских языков "Dīwān Lughāt at-Turk", написанного выдающимся ученым тюркского мира Махмудом Кашгари в XI веке, а также ряд других проектов.

В повестку дня заседания были включены вопросы расширения сотрудничества в направлении продвижения культурного наследия тюркских народов.

Представители государственных органов и сотрудники Фонда обсудили внесение изменений в нормативные документы организации и были подробно рассмотрены проекты, направленные на популяризацию, сохранение и восстановление богатого наследия тюркского мира, включенные в Планы деятельности Фонда на 2025 и 2026 годы.

Следует отметить, что в текущем году в Совете Фонда председательствует Республика Казахстан и второе заседание Совета Фонда с участием министров культуры стран-учредителей организации состоится 7-го февраля 2025 года в городе Астана.