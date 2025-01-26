https://news.day.az/culture/1725604.html

Азербайджанский железнодорожный музей переходит на новый график работы

С 27 января Азербайджанский железнодорожный музей переходит на новый график работы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанских железных дорог (АЖД). Согласно новому графику, шесть дней в неделю, включая субботу и воскресенье, музей будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00. По понедельникам он будет закрыт.