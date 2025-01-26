https://news.day.az/culture/1725604.html Азербайджанский железнодорожный музей переходит на новый график работы С 27 января Азербайджанский железнодорожный музей переходит на новый график работы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанских железных дорог (АЖД). Согласно новому графику, шесть дней в неделю, включая субботу и воскресенье, музей будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00. По понедельникам он будет закрыт.
Азербайджанский железнодорожный музей переходит на новый график работы
С 27 января Азербайджанский железнодорожный музей переходит на новый график работы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанских железных дорог (АЖД).
Согласно новому графику, шесть дней в неделю, включая субботу и воскресенье, музей будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00. По понедельникам он будет закрыт.
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