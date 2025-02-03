В Баку прошел вечер древней целительной музыки

В Международном центре мугама была представлена концертная программа "Muğamat axşamı" (Вечер мугама), сообщает Day.Az.

На вечере мугама выступили заслуженный артист Эльнур Зейналов, солисты МЦМ Рявана Гурбанова, Айшан Мехтиева, Эльгиз Алиев, Кенуль Халилзаде, Алмаханым Ахмедли и Кенуль Мамедли. В исполнении ханенде была представлена программа, состоящая из мугама и теснифов, народных песен.

Мугам - один из древнейших музыкальных жанров и уходит глубоко корнями в духовную культуру. Одно из значений этого слова объясняют как музыку, ниспосланную Всевышним. Не случайно ученые древности лечили людей звуками мугама. В свою очередь Азербайджан по праву считается колыбелью мугама. Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев.

Каждая мугамная композиция состоит из нескольких частей, объединенных общим творческим замыслом, и называется в соответствии с одним ладом-мугамом, в котором она исполняется. Всего различают семь основных видов ладов: Раст, Шур, Сегях, Шуштер, Чаргях, Баяты-Шираз, Хумаюн и несколько побочных. Между разделами мугама исполняются теснифы - вокальные композиции, или ренги и диринги, инструментальные включения. Стиль исполнения также заслуживает особого внимания - он основан на импровизации. Этот эффект переносит слушателя в совершенно другое измерение с мелодиями, созданными такими национальными инструментами, как тар, кяманча и гавал (также могут быть использованы другие инструменты) и, конечно же, исполнителем мугама - ханенде.

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