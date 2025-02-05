Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры

В рамках проекта Международного центра мугама "Azərbaycan muğamı" (Азербайджанский мугам) на вечере "Muğam dəstgahları" в исполнении народного артиста Тейюба Асланова и его группы "Xarıbülbül" состоялось исполнение мугама "Рахаб", сообщает Day.Az.

Выступившие на открытии вечера таристы, народный артист Вамиг Мамедалиев и заслуженный артист Валех Рагимов рассказали об особенностях мугама "Рахаб", обладающего древней историей и относящегося к семейству "Шур" (всего различают семь основных ладов: "Раст", "Шур", "Сегях", "Шуштер", "Чаргях", "Баяты-Шираз", "Хумаюн" и несколько побочных).

Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев. Каждая мугамная композиция состоит из нескольких частей, объединенных общим творческим замыслом, и называется в соответствии с одним ладом-мугамом, в котором она исполняется.

Цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям нашей школы классического исполнительства, донесение философии нашего древнего мугамного искусства до широкой общественности.

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