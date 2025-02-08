В Казахстане открылась выставка "Диван лугат ат-турк"

7 февраля в Казахстане в рамках второго заседания Совета Фонда тюркской культуры и наследия состоялось открытие международной выставки "Диван лугат ат-турк", организованной Фондом тюркской культуры и наследия в сотрудничестве с ТИКА и Фондом тюркского мира.

Как сообщает в субботу Day.Az, выступившая на открытии мероприятия президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила, что произведение "Диван лугат ат-турк" играет значимую роль в объединении Тюркского мира: "Великолепное произведение великого ученого Махмуда Кашгари, созданное в XI веке не просто памятник литературы, это отражение идентичности тюркских народов, нашей культуры, наших традиций. Она символизирует связь между поколениями".

В открытии выставки приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова, посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, а также многочисленные гости и представители СМИ.

Выставка приурочена к 950-летию произведения "Диван лугат ат-турк", созданного выдающимся тюркским ученым и мыслителем Махмудом Кашгари. В рамках выставки были представлены редкие экспонаты, исторические манускрипты и предметы, отражающие аспекты культурного наследия тюрков XI века, а также одежда, специально разработанная модельером Эджи Караелем, вдохновленная произведением "Диван лугат ат-турк".

Напомним, что в честь 950-летия создания произведения "Диван лугат ат-турк" и включения этого знаменательного события в список юбилеев ЮНЕСКО на 2024-2025 годы, 13 декабря 2024 года Фондом тюркской культуры и наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже были организованы международная конференция "Составление карты мира в лексикографии: 950-летие "Диван лугат ат-турк" и выставка.