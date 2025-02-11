В Габале состоялся заключительный концерт Международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка"

Завершился первый Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка", который прошел в Габале при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии министерства культуры, Бакинской музыкальной академии и Gilan.

Фестиваль "Зимняя сказка", являющийся продолжением традиционно проводимого с 2009 года Габалинского международного музыкального фестиваля, вновь собрал любителей искусства и привлек внимание мирового музыкального сообщества к Габале своим великолепием. На музыкальном празднике, который начался 7 февраля и продолжался четыре дня, наряду с исполнителями из Азербайджана, выступили всемирно известные музыканты, дирижеры и музыкальные коллективы из Германии, Великобритании, Италии, Польши и России.

Как сообщает Day.Az, вечером 10 февраля в Конгресс-центре Гейдара Алиева в Габале состоялся заключительный концерт фестиваля. В церемонии приняли участие представители организаторов фестиваля, известные музыканты, любители музыки и гости города.

На заключительном концерте фестиваля зрителям была представлена великолепная программа с участием народного артиста Анвара Садыгова (гармонь), заслуженного артиста Эмиля Афрасияба (пианино) и инструментального ансамбля "Гайтагы". На концерте были исполнены произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Ансамбль представил попурри на музыку азербайджанских кинофильмов "Хаял" из кинофильма "Telefonçu qız", "Doğma nəğmələr", "Anacan, dostum evlənir" Рухангиз Гасымовой, песни из кинофильма "Yenilməz batalyon", народную песню "Лачин", народный танец "Узундере" и другие песни, танцы, произведения, которые полюбились зрителям.

Так, впервые проведенный в Габале Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка" завершился на мажорной ноте.

В дни проведения фестиваля любители музыки и гости Габалы получили возможность увидеть концерты Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Бакинского камерного оркестра, студентов Бакинской хореографической академии, учеников и студентов Бакинской хореографической академии, инструментального ансамбля "Гайтагы", ансамбля "Эйфория", представляющего Германию и Россию, под руководством Айдара Гайнуллина, польского ансамбля Glassduo и других известных исполнителей из Азербайджана и зарубежья.