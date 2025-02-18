Азербайджан был представлен на Берлинском международном кинофестивале

Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) представлено собственным павильоном на 75-м Берлинском международном кинофестивале, который проходит с 13 по 23 февраля, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

ARKA представляет на фестивале свой павильон с целью продвижения нашего национального киноискусства на международном уровне и демонстрации культурного наследия нашей страны. В фестивале и на Европейском кинорынке (European Film Market-EFM) принимают участие начальник отдела международных связей министерства культуры Азербайджана Фаррух Джумаев, и.о. генерального директора ARKA Орхан Фикретоглу, сотрудник агентства Сабина Багирова, представители Азербайджанского культурного центра в Берлине и группа азербайджанских режиссеров и продюсеров. В рамках визита азербайджанская делегация проводит встречи, ведутся обсуждения с целью более широкого признания нашей национальной кинематографии в мире и налаживания сотрудничества в этой области. Отметим, что ведущие мировые киноцентры и продюсерские компании представляют свои фильмы и проекты на EFM, который проходит в рамках фестиваля.

Фестиваль начался с показа фильма режиссера Тома Тикверина "Свет" (The Light).

На Берлинале за главный приз "Золотой медведь" соревнуются 19 фильмов.