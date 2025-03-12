Состоялась презентация фильма, посвященного Мирзе Гадиму Иревани и истории Иревана

По заказу и при поддержке министерства культуры Азербайджана снят художественно-документальный фильм "Райская мечта" (Cənnət yuxusu), рассказывающий о жизни и творчестве Мирзы Гадима Иревани (1825-1875), признанного основоположника станковой живописи в истории национального изобразительного искусства, а также об истории и культурном наследии древнего города Иреван, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Проект реализован в рамках мероприятий "Творческий Азербайджан" и празднования 200-летия Мирзы Гадима Иревани.

Премьера фильма состоялась в Центре Гейдара Алиева. В вечере приняли участие государственные и общественные деятели, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи. Экранизация была встречена зрителями с интересом и аплодисментами.

Автор сценария фильма - Явер Рзаев, режиссер-постановщик - Эльхан Джафаров, оператор-постановщик - Руслан Агазаде, художник-постановщик - Сабухи Атабабаев. В фильме, съемки которого проходили в Баку, Шеки, а также в различных регионах Грузии, использован симфонический мугам "Забул-Сегах" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адигезалова.

После показа фильма творческий состав был приглашен на сцену. Режиссер-постановщик Эльхан Джафаров, сценарист Явер Рзаев и народный артист Ялчин Адигезалов поблагодарили всех, кто внес свой вклад в создание фильма.

Фильм "Райский сон", помимо описания вклада Мирзы Гадима Иревани в азербайджанское искусство и его важной роли в истории национальной культуры, проливает свет на историческое и культурное наследие древнего азербайджанского города Иреван, в нем рассказывается о нововведениях в искусстве художника, классических восточных орнаментах, искусстве миниатюры. В экранной работе также на основе фактов, архивных материалов повествуется о депортации наших соотечественников из Армении. Фильм направлен на то, чтобы познакомить зрителей с богатством азербайджанской культуры и представить художественное наследие нашей страны на мировой арене.