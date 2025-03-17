В Баку прошел вечер памяти народного артиста Ягуба Мамедова

В Международном центре мугама в рамках проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar) состоялся вечер памяти, приуроченный к 95-летию видного представителя мугамного искусства, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Ягуба Мамедова, сообщает Day.Az.

На вечере, ведущим которого был заслуженный работник культуры, писатель Мустафа Чеменли, своими воспоминаниями об исполнителе и мыслями о его большом вкладе в развитие национального музыкального искусства мугама поделились народный артист Вамиг Мамедалиев, заслуженный деятель искусств Ариф Асадуллаев и писатель-поэт Сейран Сахават. Были представлены видеозаписи выступлений Ягуба Мамедова, хранящихся в Золотом фонде.

На вечере заслуженные артисты Севиндж Сарыева, Тайяр Байрамов, Илькин Ахмедов, ханенде Миралам Мираламов, Нисбат Садраева, Мурад Лачин, Хатаи Гаджиев исполнили мугамы и теснифы из репертуара выдающегося артиста. Выступления прошли в сопровождении инструментального состава Международного центра мугама под руководством тариста Рустама Муслимова.

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Ягуб Мамедов родился 5 мая 1930 года в Агджабеди. Представитель Карабахской школы мугама, получил профессиональное музыкальное образование в Азербайджанском государственном музыкальном училище. Под руководством известных ханенде Сеида Шушинского и Муталлима Муталлимова он изучил дестгяхи мугама и искусство ханенде, а также приобрел глубокие знания в области музыки и поэзии. Знал все дестгяхи мугама, глубоко понимал азербайджанскую поэзию. Ягуб Мамедов с 1958 года работал солистом в Азербайджанской государственной филармонии, выступал на концертах. Его интерпретации мугамных дестгяхов на граммофонных пластинках были известны на всем Ближнем и Среднем Востоке. Скончался 5 июля 2002 года в городе Баку.