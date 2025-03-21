Азербайджанская художница награждена сертификатом ЮНЕСКО

Работа молодой азербайджанской художницы с ограниченными физическими возможностями Гюллю Велиевой удостоена сертификата ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az, работы художницы, проживающей в Париже, были представлены 8 марта на выставке в штаб-квартире ЮНЕСКО. После выставки одна из работ Гюллю Велиевой была удостоена сертификата Ecologie pour notre plante организации.

Еще одна работа молодой художницы под названием Novruz holiday украсила азербайджанский стенд на праздничном мероприятии по случаю Новруза, организованном 12 странами-членами в штаб-квартире ЮНЕСКО. Работа привлекла внимание участников мероприятия.

Отметим, что Г.Велиева с детства проявляла интерес к живописи. Однако серьезно заниматься изобразительным искусством она начала в 2018-2019 годах. После переезда во Францию в 2021 году она стала посещать уроки рисования Э.Нариманбековой в Центре культуры посольства Азербайджана в Париже.

Впервые она приняла участие в выставке Venetian Lagoon in Art в Италии, где была награждена сертификатом за свою работу Teddy Bear.