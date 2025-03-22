Стартовал VIII Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Мой Азербайджан", посвященный Дню независимости 28 мая, сообщили Day.Az в Центре искусств "Хатаи".

Фестиваль организован при поддержке ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Азербайджанской государственной академии художеств, Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Азербайджанского представительства Международного акварельного общества, Детской художественной галереи "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи".

Девиз - "Азербайджан, люблю тебя!". Тема - "Азербайджан моими глазами!". Рекомендуемые темы: образцы изобразительного и прикладного искусства, исторические достопримечательности, патриотизм, кухня, быт и одежда, образ жизни, музыка, литература. Возраст участников - от 8 лет до 21 года. Крайний срок приема работ - 15 апреля. Размер работ: до 30х40 см. Техника - акварель, смешанная техника. Участие в конкурсе и фестивале бесплатное.

Для сдачи работ: [email protected]

Для дополнительных вопросов: тел./whatsapp: +994 51-310-74 01, тел.: (+994) 12 490 84 51/52/53.

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