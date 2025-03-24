Азербайджанские художники приняли участие в симпозиуме в Сербии

Азербайджанские художники Мир Азер Абдуллаев и Гюнель Равилова приняли участие в 19-м Международном художественном симпозиуме "Живопись души Востока", который прошел в Инновационном бизнес-центре Златибора (Сербия). В симпозиуме приняли участие около 20 художников из Азербайджана, Египта, Грузии, Австралии, России и Сербии, сообщил Trend Life Мир Азер Абдуллаев, передает Day.Az.

Член Союза художников Азербайджана, старший преподаватель кафедры дизайна Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Мир Азер Абдуллаев представил 4 работы - "Праздник Новруз", "Жизнь", "Удовольствие", "Путешествие в Сербию". Член Союза художников Азербайджана Гюнель Равилова предоставила 3 работы - "Сямяни", "Зависимость", "Хозяйка дома".

По словам Мир Азера Абдуллаева, были созданы прекрасные условия для реализации творческих идей в прекрасных пейзажах Златибора, выражена благодарность организаторам за приглашение.

Организатор проекта Джордже Вукадинович подчеркнул, что были созданы прекрасные работы. Была выражена надежда, что Златибор станет первым местом назначения на Сербской биеннале искусств, которая запланирована на следующий год.