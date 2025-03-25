Игра на клавесине и органе

В рамках реализуемых Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева проектов, помимо концертных программ с участием известных зарубежных музыкантов, стало традицией проведение мастер-классов музыкантов, среди которых были Марк Дробинский (виолончель), Роман Федчук (скрипка), Эвез Абдулла (баритон), Анар Брамо (скрипка) и другие.

В Зале камерной и органной музыки при Филармонии прошел мастер-класс исполнителя на клавесине и органе Леонарда Шика (Германия), известного по выступлениям в Швейцарии, Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Венеции, Португалии, Бельгии, Словении и Финляндии и других странах, сообщает Day.Az.

В течение многих лет Леонард Шик принимал участие в Молодежном оркестре Германии под руководством Б. Эрбена, Р. Альперманна, Г. Калльвайта и С. Мая.

Музыкант поделился своими знаниями и советами, направленными на совершенствование исполнительского мастерства и творческих способностей молодых музыкантов, внося свой вклад в их развитие на этом пути. Он подробно рассказал о культуре исполнения на клавесине и органе.

На мастер-классе выступили органисты Нигяр Мамедова, Сабина Оруджова, Нармин Рзаева (фортепиано), а также студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эльчин Мамедов и Фидан Ибрагимова.

Леонард Шик внимательно прослушал каждого исполнителя, затронул ключевые аспекты, характерные для барочной музыки, яркой музыкальной выразительности, динамизма и контрастности, дал ценные рекомендации.

Следует отметить, что такие мастер-классы, организованные Филармонией, играют важную роль в развитии молодых исполнителей и расширении их творческих возможностей.

Фото - Кямран Багиров.

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