Для гостей Гран-при Азербайджана Формулы-1 подготовлена культурная программа
Государственный музыкальный театр подготовил для гостей Гран-при Азербайджана Формулы-1 специальную программу. Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.
С 27 по 29 апреля будут представлены спектакли азербайджанских классиков - Ильяса Эфендиева "Mənim günahım" (Мой грех) и Узеира Гаджибейли "Ər və arvad" (Муж и жена) и "Arşın mal alan" (Аршын мал алан). Спектакли будут представлены с английскими титрами.
"Проведение в Азербайджане в третий раз Формулы-1 является большим и значимым событием как в жизни страны, так и мирового спорта, отличной возможностью показать многочисленным гостям наш прекрасный Баку, познакомить с древней историей, традициями и культурой. И в этом аспекте организация на высоком уровне культурного досуга гостей из-за рубежа, возможность показать им наши театральные шедевры, является важной для пропаганды нашей замечательной страны", - отметил директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится в Баку 27-29 апреля. Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.
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