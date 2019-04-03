В текущем году в Азербайджане наблюдается трехпроцентный рост числа зарубежных туристов, чему способствует прибытие иностранцев из новых стран. Об этом, как передает Day.Az, сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Глава пресс-службы Агентства отметил, что в январе-феврале текущего года рекорд побили грузинские туристы: "В текущем году впервые число туристов из Грузии превысило число россиян. Кроме того, сейчас проводится работа для привлечения большего числа китайских туристов. В соответствии с подписанным меморандумом, в Азербайджан ожидается приезд 200 тысяч туристов из Китая".

Гулузаде подчеркнул, что за указанный период (первые два месяца 2019 года) наблюдалось уменьшение числа арабских туристов на семь процентов: "Но это временное явление, потому что период января-февраля считается слабым туристическим сезоном. С другой стороны, сократились прямые рейсы из арабских стран в Азербайджан. Внесены определенные изменения в процедуры выдачи визы для иракских туристов. Все это повлияло на число иностранных туристов. Однако ситуация может стабилизироваться в связи с тем, что в Азербайджан начнут летать две новые арабские авиакомпании. Следует также учесть и то, что Ближний Восток политически нестабильный регион, и там возникают проблемы в связи с выездом из страны. Поэтому периодически могут наблюдаться такие проблемы".