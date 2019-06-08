Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23 процента в первом квартале текущего года.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Торговые отношения развиваются очень успешно. За прошлый год рост товарооборота составил по нашей статистике около 19 процентов. За первый квартал текущего года товарооборот вырос уже на 23 процента. Но мы считаем, что имеется еще больший потенциал для увеличения взаимного товарооборота. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Мы договорились, что российская сторона предоставит нам информацию о потребностях, в частности, по сельхозпродукции на долгий срок. Тем самым мы сможем информировать наших производителей, в каких сегментах российского рынка имеются потребности", - сказал Мустафаев.

Министр отметил, что азербайджанская сторона готова обеспечить производство, переработку, логистику и сделать все необходимое совместно с российской стороной, для того чтобы доставить эту продукцию на российский рынок в оговоренные сроки и на качественном уровне.

"Мы расширим и обновим инфраструктуру еще по двум приграничным постам и будут проведены все необходимые работы. Вероятно, что на следующей неделе мы встретимся в Дагестане и еще раз обсудим эти вопросы. Мы хотим обеспечить условия для максимально комфортной перевозки грузов через азербайджано-российскую границу. Между нашими странами заключено соглашение по свободной торговле, что предоставляет нам большие возможности. Кроме того, мы договоримся с таможенными органами, и будет обеспечен электронный обмен информацией. Все сертификаты, которые необходимы для экспорта и импорта продукции, будут направляться в электронном формате", - сказал министр.

Далее министр рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в транспортной сфере, особо подчеркнув роль маршрута "Север-Юг".

"Транспортный коридор "Север-Юг" уже работает. Грузы из России через Азербайджан доставляются в Иран и в обратном направлении. За прошлый год грузооборот по этому маршруту возрос более чем в восемь раз. Мы считаем, что незадействованный потенциал еще больше", - сказал Мустафаев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!