Анализ динамики расходов, связанных с повышением минимальной заработной платы и зарплат лиц, работающих в различных сферах, показывает, что никакого серьезного влияния на инфляцию не ожидается.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр пояснил, что расходы, покрываются за счет роста поступлений в государственный бюджет, а в сравнении с ВВП и оборотом розничной торговли их доля достаточно мала.

"Министр финансов заявил, что серьезного влияния на инфляцию не ожидается, и вопрос будет находиться под контролем. Первый аргумент подтвердился, и с марта этого года минимальные зарплаты были повышены. Несмотря на то, что прошло три месяца, сегодня показатель инфляции в Азербайджане составляет 2,5 процента. Это само по себе доказательство того, что серьезной инфляции нет. Но, в любом случае, этот вопрос под контролем, как того требует макроэкономическая политика", - сообщили в министерстве.

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