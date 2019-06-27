Государственное агентство по туризму представило пакет предложений в министерство по налогам, в связи с формированием индустрии туризма.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, в предложениях содержатся вопросы, связанные с освобождением от налогов и субсидированием туристических компаний и отелей.

"Все пока на стадии обсуждений. Каждая сфера заинтересована в послаблениях. Однако у государства своя политика, и мы работаем соответствии с ней. Сегодня специалисты агентства и министерства по налогам работают над этим. Есть вопросы, связанные с освобождением от налога на добавленную стоимость, применение льгот и сезонных налогов. В настоящее время ведутся переговоры с министерством по налогам, и к концу этого года вопросы будут решены", - сообщил Гасымов.

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