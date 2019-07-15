Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана 14 августа проведет очередной аукцион по приватизации 80 объектов госимущества. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет.

Из них 46 малые государственные предприятия и объекты, 22 - акционерные общества, девять - нежилые площади, три транспортных средства.

Большинство малых госпредприятий будут вынесены на приватизацию с земельными участками.

Среди этих предприятий имущественные комплексы в Сумгайыте, Балакене и Гахе, зона отдыха в Шеки, гособъекты в сферах торговли и услуг в других регионах страны.

Из вынесенных на аукцион нежилых участков пятеро расположены в Баку, четыре - в Сумгайыте.

Выносимые на аукцион акционерные общества находятся в Баку, Агджабединском, Евлахском, Ширванском районах.

Транспортные средства марок "Mitsubishi", "Fiat" и "Nissan" 1997-2007 годов выпуска. Первоначальная цена колеблется в пределах от 3 до 4,2 тысячи манатов.

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