Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), благодаря различным инициативам и достижениям в области охраны окружающей среды, был удостоен еще одной международной награды - The Green World Awards 2019 от The Green Organisation (Великобритания). Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TANAP, передает Day.Az.

Как известно, TANAP недавно был удостоен американской премии The Communitas Award и британской международной премии CSR Excellence Award.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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