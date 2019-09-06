Болгарские предприниматели могут воспользоваться условиями, созданными в индустриальных парках Азербайджана. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев во время встречи с послом Болгарии Николаем Янковым. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Мустафаев отметил, что между странами созданы возможности для сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и транзита, фармацевтики, туризма и т.д.

Министр также рассказал о транспортных и транзитных возможностях Азербайджана, отметив, что международные транспортные коридоры, проходящие через страну, могут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Болгарией в этой области.

Мустафаев подчеркнул важность совместных мероприятий для расширения экономического сотрудничества между странами.

В свою очередь, Янков отметил, что болгарские бизнесмены заинтересованы и в открытии совместных предприятий в Азербайджане.

В настоящее время в Азербайджане действуют 11 болгарских компаний.

Совместная декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2015 году, способствует расширению сотрудничества между двумя странами.

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