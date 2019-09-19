ОАО "Азерэнержи" реставрирует 220-киловольтные подстанции "Мушфиг" и "Хырдалан", играющие исключительную роль в энергоснабжении Баку и Абшеронского полуострова и обеспечивающие питание большинства столичных 110-киловольтных подстанций. Работы ведутся в специальном режиме - без остановки деятельности подстанций, чтобы не возникли перебои в энергоснабжении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО, на построенной в поселке Бадамдар в 1987 году подстанции "Мушфиг", у которой истек срок эксплуатации, обновлены целые отделения, порталы, шины, трансформаторы напряжения, молниеотводное оборудование, открытые и закрытые распределительные устройства,передает Day.Az.

Капитально отремонтирован старый пункт управления подстанции и построено новое административное здание. Управление подстанцией переведено в новое здание и система мини SCADA установлена заново. В целом, на подстанции "Мушфиг" технические работы уже завершились, в настоящее время на территории ведутся работы по благоустройству.

В построенной в 1953 году и завершившей свой срок эксплуатации 220-киловольтной подстанции "Хырдалан" в настоящее время продолжаются строительные работы, реконструкция и ремонт. На подстанции заново устанавливаются открытые и закрытые распределительные устройства, изношенное и устаревшее оборудование заменяется на новое.

На подстанции "Хырдалан" строится новое двухэтажное здание. Здесь, после установки, современная диспетчерская система SCADA будет подключена к общей системе, и будет обеспечивать обмен телеметрической информацией. Более половины работ на подстанции уже завершилась и по прошествии нескольких месяцев работа по реконструкции будет полностью завершена.

Отметим, что для предотвращения аварий, направления нагрузки с одной подстанции на другую во время аварийных ситуаций, устранения потерь, обеспечения увеличивающейся потребности, и самое главное, для более качественного и беспрерывного обеспечения потребителей электроэнергией реконструкция подстанций имеет крайне высокое значение.

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