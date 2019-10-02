Делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана приняла участие во всемирном форуме в Монреале (Канада), посвященном подписанию "Конвенции о международной гражданской авиации" и 75-летию создания Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также в 40-й сессии Ассамблеи ИКАО, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

В ходе форума и сессии были обсуждены инновации в области безопасности полетов, а также приняты новые документы в связи с обеспечением безопасности.

На заседании Исполнительного комитета сессии был единогласно принят "Рабочий документ WP-88", представленный от Азербайджана ассамблее в целях дальнейшего повышения уровня соответствия международным стандартам во всех государствах.

В работе сессии приняли участие 184 страны-члена ИКАО из 193 государств и 70 международных организаций.

Отметим, что ИКАО - это специализированное учреждение ООН, которое было создано в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Организация устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и защиты окружающей среды.

Азербайджанская Республика является членом ИКАО с 1992 года.

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