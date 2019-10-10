https://news.day.az/economy/1164398.html Товарооборот между Азербайджаном и Турцией значительно увеличился
Товарооборот между Азербайджаном и Турцией значительно увеличился
Турция является вторым внешнеторговым партнером Азербайджана.
Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра за восемь месяцев 2019 года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30 процентов и составил около 2,7 миллиарда долларов.
Также Сафаров добавил, что товарооборот в прошлом году увеличился на 28 процентов до 3,4 миллиарда долларов.
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