Турция является вторым внешнеторговым партнером Азербайджана.

Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра за восемь месяцев 2019 года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30 процентов и составил около 2,7 миллиарда долларов.

Также Сафаров добавил, что товарооборот в прошлом году увеличился на 28 процентов до 3,4 миллиарда долларов.

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